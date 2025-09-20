В субботу, 20 сентября, Трабзонспор встречался с Газиантепом в матче 6-го тура чемпионата Турции (1:1).

Чемпионат Турции, 6-й тур

Трабзонспор – Газиантеп – 1:1

Голы: Онуачу, 70 – Кевин Родригес, 39

Трабзонспор не смог обыграть Газиантеп в матче 6-го тура турецкой Суперлиги. В стартовом составе "бордово-синих" вышли двое украинцев: Арсений Батагов и Александр Зубков. Даниил Сикан провел всю игру на скамейке запасных.

Газиантеп открыл счет на 39-й минуте благодаря голу Родригеса. Трабзонспор отыгрался лишь на 70-й минуте благодаря ассисту экс-вратаря МЮ Андре Онана. Звездный камерунец выбил мяч в направлении Онуачу, далее нападающий хозяев пробросил мяч через голкипера и забил в пустые ворота.

Александр Зубков провел на поле 78 минут и получил оценку 7,4 от портала Sofascore. Арсений Батагов сыграл только первые 45 минут, но его игру оценили в высокие 7,5 баллов.