Трабзонспор победил Бодрумспор в матче четвертьфинала Кубка Турции (3:2). Счет и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Турции, 1/4 финала

Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2

Голы: Банза, 3, Эскихеллач,22, Зубков, 98 – Сефери, 15, Барди, 20

Удаление: Йокушлу, 89 (Трабзонспор, вторая желтая карточка), Менди, 110 (Трабзонспор, вторая желтая карточка) – Фреди, 79 (Бодрумспор, вторая желтая карточка)

Двое украинцев – Александр Зубков и Даниил Сикан начали игру с первых минут, Арсений Батагов оказался вне заявки из-за травмы. Команды очень активно начали матч, уже на 3-й минуте отличился бомбардир Трабзонспора Симоне Банза. Бодрумспор ответил своим взятием ворот и даже вышел вперед в игре на 20-й минуте матча усилиями Сефери и Барди. Однако хозяева поля долго в роли догоняющих не были, Мустафа Эскихеллач забил с передачи Йокушлу и сравнял счет.

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Во втором тайме команды обменялись удалениями. На 79-минуте красную карточку получил Фреди за второй грубый фол. Чуть позже составы команд выровнялись – Окай Йокушлу также заработал вторую желтую. В итоге основное время завершилось вничью.

На 98-минуте игры Александр Зубков убрал двух соперников и шикарно пробил в нижний угол из-за пределов штрафной площадки. Впрочем, спокойно довести матч до победы "бордово-синим" не удалось – Батиста Менди сфолил и был наказан удалением с поля, Трабзонспор остался в меньшинстве. Однако, в итоге, гол Зубкова оказался победным в матче. Трабзонспор одолел Бодрумспор и вышел в полуфинал Кубка Турции, который состоится 22 апреля.

ZUBKOV’DAN HARİKA BİR GOL!



Trabzonspor, 98. dakikada Zubkov’un attığı golle Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçti! #ZTK pic.twitter.com/zAH8LqzbxE — A Spor (@aspor) April 2, 2025

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