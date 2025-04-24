Трабзонспор провел полуфинальный поединок Кубка Турции против Гезтепе (2:0). Как завершился матч и все ключевые моменты смотрите на "Футбол 24".

Кубок Турции, полуфинал

Трабзонспор – Гезтепе – 2:0

Гол: Туфан, 78, Зубков, 89

Сикан получил вердикт от тренера относительно своего будущего в Трабзонспоре – украинец третью игру подряд в запасе

В стартовом составе хозяев нашлось место для трех украинцев. Наибольшее внимание привлек Даниил Сикан, который после трех матчей на скамейке запасных вышел с первых минут. Зубков и Батагов продолжают оправдывать доверие тренерского штаба.

Впрочем, начало игры для команды-хозяев оказалось довольно нервным. Уже на 17-й минуте Симон Банза открыл счет, однако арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Второй тайм полуфинала также начался с неприятного момента – Трабзонспор заработал пенальти, но тот же Банза не сумел переиграть голкипера.

Bir de 10 dak bekliyor aq malı

Banza#Trabzonspor



pic.twitter.com/s4Mlt70yYA — Haluk (@Haluk5261) April 24, 2025

Все же удалось отправить мяч в ворота Гезтепе – подачу с углового удачно замкнул Туфан. А в следующем эпизоде отличился один из украинцев: Зубков, получив передачу от партнера в штрафной, сначала неудачно толкнул мяч, но потом догнал его и точно отправил в нижний правый угол.

2:0 – этот счет оказался окончательным. Почти все украинцы были на поле до финального свистка, лишь Даниила Сикана заменили на 90+6 минуте.

В финале Кубка Турции Трабзонспор сыграет против Галатасарая, который разгромил Коньяспор (5:1).

Трабзонспор минимально победил аутсайдера – лишь один украинец в основе