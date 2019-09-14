Зубков голом помог Ференцварошу разгромить Пакш, Фехервар с Петряком обыграл Гонвед

В матче 6-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош на выезде разбил Пакш (4:0), Фехервар переиграл Гонвед.

Чемпионат Венгрии 2019/20, 6-й тур

Пакш – Ференцварош – 0:4

Голы: Зубков, 33, Нгуен, 36, Варга, 45, (пен.), 83

Гонвед – Фехервар – 0:1

Гол: Ходжич, 82

Ференцварош Реброва на выезде уничтожил Пакш. Счет в матче открыл украинец Зубков, а уже через 3 минуты Нгуен удвоил преимущество команды. Варга ударом с пенальти сделал счет разгромным перед перерывом, а во втором тайме поставил точку в матче. Добавим, что Харатин также провел весь матч на поле, а Игнатенко появился на газоне на 80-й минуте.

Ребров помог Ференцварошу установить историческое достижение в Лиге Европы

В другом матче лидер чемпионата Венгрии Фехервар приехал в гости к Гонведу. Единственным голом в матче отметился Ходжич на 82-й минуте. Петряк провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Таким образом, Фехервар продолжает идти без потерь, а Ференцварош с 9 очками занимает 5 место.

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують