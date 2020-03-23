Зубков: Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии будет сильнее УПЛ

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков назвал преимущества чемпионата Венгрии над УПЛ.

"Сейчас немало украинских футболистов едет в Венгрию. Прежде всего, ради финансовой стабильности. Насколько мне известно, здесь у всех клубов в этом вопросе все благополучно. Я не скажу, что зарплаты выше, но чемпионат Венгрии как-то живее выглядит.

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Сильнее ли сам чемпионат Венгрии? Если убрать Шахтер и Динамо – то да. Но точно здесь лучше инфраструктура, условия, атмосфера на трибунах. И главное – нет такого, что добираться до Львова из Мариуполя по 30 часов в поезде. В Венгрии все компактно – в 3-4 часах", – сказал Зубков в интервью Футбол 24.

Напомним, команда украинца пока уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии – Ференцварош опережает Фехервар на 3 очка и имеет 2 матча в запасе.

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