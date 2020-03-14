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Зубков двумя ассистами помог Ференцварошу одержать разгромную победу

20:22 141 Читати українською
Зубков двумя ассистами помог Ференцварошу одержать разгромную победу
Зубков отметился двумя ассистами / ФК Ференцварош

Украинские легионеры провели очередные матчи в чемпионате Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 25 тур

Ференцварош – Капошвар – 5:0

Голы: Боли, 37, Исаел, 57, Блажич, 73, Варга, 85, 90+2

Мезекевешд – Академия Пушкаша – 0:0

Гонвед – Кишварда – 1:5

Голы: Ландзафаме, 52 – Сасса, 43, Лукас, 44, Рубус, 62, Цоукалас, 76, Гоштоньи, 83.

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Ференцварош покуражился в матче против Капошвара. Команда Сергея Реброва открыла счет только в конце первого тайма – Зубков отдал передачу на Боли, а ивуарийский форвард мощно пробил в ближний угол. После перерыва Фради забили еще 4 гола. На 57 минуте Зубков отдал еще одну результативную передачу – на этот раз после паса украинца отличился Исаел. На 81 минуте Зубкова заменили. Игорь Харатин провел полный матч.

Артем Фаворов отыграл все 90 минут с добавденными по Академию Пушкаша. Команда украинского хавбека разошлась миром с Мезекевешдом – 0:0.

Кишварда, в составе которой весь матч провели Роман Карасюк и Богдан Мельник, на выезде разгромила Гонвед. Команда украинцев после этого матча находится на 7 месте в турнирной таблице.

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Первый ассист Зубкова:

Второй ассист Зубкова:

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Теги
Украинцы за рубежом Артем Фаворов Артем Фаворов Венгрия Мир Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Академия Пушкаша Академия Пушкаша Александр Зубков Александр Зубков
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