Зубков двумя ассистами помог Ференцварошу одержать разгромную победу

Украинские легионеры провели очередные матчи в чемпионате Венгрии.
Чемпионат Венгрии, 25 тур
Ференцварош – Капошвар – 5:0
Голы: Боли, 37, Исаел, 57, Блажич, 73, Варга, 85, 90+2
Мезекевешд – Академия Пушкаша – 0:0
Гонвед – Кишварда – 1:5
Голы: Ландзафаме, 52 – Сасса, 43, Лукас, 44, Рубус, 62, Цоукалас, 76, Гоштоньи, 83.
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Ференцварош покуражился в матче против Капошвара. Команда Сергея Реброва открыла счет только в конце первого тайма – Зубков отдал передачу на Боли, а ивуарийский форвард мощно пробил в ближний угол. После перерыва Фради забили еще 4 гола. На 57 минуте Зубков отдал еще одну результативную передачу – на этот раз после паса украинца отличился Исаел. На 81 минуте Зубкова заменили. Игорь Харатин провел полный матч.
Артем Фаворов отыграл все 90 минут с добавденными по Академию Пушкаша. Команда украинского хавбека разошлась миром с Мезекевешдом – 0:0.
Кишварда, в составе которой весь матч провели Роман Карасюк и Богдан Мельник, на выезде разгромила Гонвед. Команда украинцев после этого матча находится на 7 месте в турнирной таблице.
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Первый ассист Зубкова:
Второй ассист Зубкова: