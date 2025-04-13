В 31-м туре чемпионата Турции Трабзонспор одержал уверенную победу над Ризеспором (2:0). Счет и обзор матча можно найти на "Футбол 24".

Чемпионат Турции, 31-й тур

Трабзонспор – Ризеспор – 2:0

Голы: Зубков, 15, 21

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Трабзонспор открыл счет уже на 15-й минуте, отличился украинский вингер Алекандр Зубков. Украинец получил пас с фланга и в одно касание пробил мимо голкипера. А еще через несколько минут вингер оформил дубль – Эскихеллач прошел в штрафную площадь Ризеспора и выкатил Зубкову, а тот нанес мощный удар в ближнюю девятку ворот.

Во втором тайме Александр Зубков получил желтую карточку и был заменен на 80-й минуте игры. Еще раньше Банза забил третий мяч после подачи от Зубкова, но гол был отменен из-за офсайда.

Украинский защитник Арсений Батагов провел на поле весь матч, а нападающий Даниил Сикан на поле не выходил. Сейчас Трабзонспор занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 39-ю очками.