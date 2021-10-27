Венгрия, Кубок, 1/16 финала

Текель – Ференцварош – 0:7

Голы: Зубков, 12, 42, Узуни, 15, 19 (пен.), Захариассен, 26, 45+1, Мак, 83

Швед голом поспособствовал выходу Мехелена в следующую стадию Кубка Бельгии – украинец отличился впервые за 2 месяца

Ференцварош в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде разгромил Текель со счётом 7:0. Украинский полузащитник Александр Зубков вышел на поле в основе и на 12-й минуте открыл счет. К концу тайма наш легионер оформил дубль. До перерыва счет был уже 6:0 и наставник решил поберечь Александра, заменив его в перерыве.

К слову, для Зубкова это первые голы в текущем сезоне. До этого на его счету было всего два ассиста в 14 матчах во всех турнирах.

Коваленко помог Специи удержаться над зоной вылета – роковой пенальти на последних минутах лишил победы

Олександр Зубков відзначився дублем у Кубку Угорщини pic.twitter.com/3C747D1mUP — Футбол 24 (@football24tv) October 27, 2021