В 30-м туре чемпионата Турции Фенербахче одержал уверенную победу над Трабзонспором (4:1). Счет и обзор матча можно найти на "Футбол 24".

Чемпионат Турции, 30-й тур

Фенербахче – Трабзонспор – 4:1

Голы: Талиска, 51 (пен.), 64, 77, Шкриняр, 60 – Дрегуш, 45+1

Зубков прокомментировал судьбоносный гол в Кубке Турции – украинец вывел Трабзонспор в полуфинал турнира

Трабзонспор открыл счет: гол Дрегуша на 45+1 стал первым в матче. Однако для комнади украинцев этот гол был единственным сегодня. Настоящим героем матча стал бразилец Талиска, который вышел на поле на 46-й минуте и оформил хет-трик для команды Моуриньо. Также голом отмечался Шкриняр.

Украинский полузащитник Трабзонспора Александр Зубков вышел на поле с первых минут и провел весь матч. Несмотря на его старания, он не смог отличиться в этот вечер. Даниил Сикан просидел на замене, а Арсений Батагов не попал в заявку из-за травмы.

MATKO KOCHANA CO ZA CUDOWNY GOL ANDERSONA TALISKI!



HAT TRICK BRAZYLIJCZYKA DLA FENERBAHCE ?pic.twitter.com/cYVZyFeLXM — Brazylijski futbol (@BrazyliaFutbol_) April 6, 2025

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