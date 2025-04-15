Украинский легионер "бордово-голубых" попал в символическую сборную игровой недели Суперлиги по версии портала Sofa Score.

Зубков дублем принес победу Трабзонспору – видео голов украинца

Зубков мастерскими ударами в касание забил оба гола Трабзонспора в матче против Ризеспора (2:0). Sofa Score оценил выступление игрока сборной Украины в 8,6 баллов. Самая высокая оценка (9,6) у Эмре Акбаба из Эюпспора, который оформил 2+1 в избиении Адана Демирспора (6:0).

Напомним, зимой Трабзонспор заплатил Шахтеру за Зубкова 6 млн евро. 28-летний вингер уже успел отметиться 5 голами и одним ассистом в 11 матчах за турецкий клуб.

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