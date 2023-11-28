– Матч супер, атмосфера супер. Очень важна победа, потому что можем продолжать борьбу за выход в плей-офф ЛЧ. Поэтому очень хорошие эмоции. Будем готовиться к последнему матчу.

УЕФА определила лучшего игрока матча Шахтер – Антверпен: "Всегда создавал опасность"

– Давал ли Антверпен играть в свою игру?

– Если честно, первый тайм провели очень сильно. Возможно, где-то во втором тайме уже играли по результату. Но были хорошие контратаки, могли забивать и 2-й, и 3-й гол. Хорошая победа.

– Множество моментов, две перекладины. Могли еще в первом тайме оформить победу – что не удалось?

– Возможно, немного нервозности. Возможно, немного газон мешал, не очень хорошему качеству. Не знаю, главное – победа, двигаемся дальше, – сказал Зубков в эфире MEGOGO.

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-потрошитель.