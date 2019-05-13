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Зубков – лучший игрок 28-го тура УПЛ

13 мая 15:40 25 Читати українською
Зубков – лучший игрок 28-го тура УПЛ
Александр Зубков / фото: ФК Мариуполь

УПЛ признала полузащитника Мариуполя Александра Зубкова лучшим игроком 28-го тура.

74’ Александр Пихаленок
90+2’ Александр Зубков
 
74’ Александр Пихаленок
90+2’ Александр Зубков

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что Александр Зубков стал лучшим игроком 28-го тура.

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По итогам голосования победу Зубков опередил вратаря Зари Никиту Шевченко, нападающего Динамо Назария Русина, защитника Арсенал-Киева Сергея Вакуленко, и полузащитника Зари Силаса.

Напомним, Зубков отличился вторым голом в матче против Львова, принеся уверенную победу Мариуполю (0:2).

Мариуполь уверенно победил Львов и вышел на четвертую позицию в УПЛ

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Теги
Мариуполь Мариуполь УПЛ Назарий Русин Назарий Русин Силас Силас Мариуполь - Львов Никита Шевченко Никита Шевченко Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко Александр Зубков Александр Зубков
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