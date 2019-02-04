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Зубейко стал игроком Динамо Батуми

12:18 34 Читати українською
Зубейко стал игроком Динамо Батуми
Евгений Зубейко / фото ФК Олимпик

Защитник Евгений Зубейко продолжит карьеру в Грузии.

Динамо Батуми на официальном сайте сообщил о подписании контракта с украинцем Евгением Зубейко. Игрок присоединился к грузинской команде на правах свободного агента. О сроке соглашения пока не сообщается.

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Предыдущим клубом Зубейко был донецкий Олимпик. В прошлом сезоне чемпионата Грузии Динамо Батуми едва не вылетело из элиты. "Динамовцы" спаслись лишь в решающем матче плей-офф за сохранение прописки.

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Мир Украинцы за рубежом Трансферы Трансферы чемпионата Украины Евгений Зубейко Евгений Зубейко Динамо Батуми Динамо Батуми
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