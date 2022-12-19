"ФИФА могла остановить войну. Был уверен тогда и остаюсь уверен до сих пор, что весной 2014-го международная футбольная федерация могла не допустить войну. Стоило только лишить московитов права на проведение мирового финала 2018 года в ответ на агрессию в Крыму и на востоке Украины. Тогда они еще прятались, маскируясь под "зеленых человечков" и снимая номера с военной техники. Не знали, как мир на это среагирует.

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Мир не среагировал. "Обеспокоенность" не считается. Если бы их тогда лишили футбольного финала, это был бы мощный сигнал. Тогда еще не пролилась кровь и внутри страны-агрессора не были готовы к войне. Вместо этого все осталось как было. Вспомните, что летом 2018-го к врагам на футбол поехали тысячи украинцев, а часть наших журналистов взахлеб живописала московский футбольный праздник.

А что ФИФА? Давайте не забывать, что отстранение московитов от футбола стало следствием отказа поляков играть с ними в марте этого года отборные матчи. А если бы это были не поляки? Возможно тогда, на трибуне вчерашнего финала, мы увидели бы не только Макрона. Поэтому зря Зеленский возмущается, что ему не дали слова перед финалом. ФИФА нам в войне отнюдь не помощница. Придется как-то самим", – написал Несенюк на своей странице в социальной сети Facebook.

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