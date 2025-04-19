– Матч выдался очень тяжелый, потому что Оболонь ставит перед собой задачу остаться в Премьер-лиге так же, как мы ставим задачу выиграть чемпионство. У соперника очень грамотный тренер, который очень хорошо подготовил команду к этой игре. Я думаю, наши ребята с первых минут не ожидали, что будет такая игра: борьба один в один, хорошие выходы из обороны в атаку. Словом, была очень насыщенная игра.

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Ярмоленко сделал свое дело, забив первый мяч, после чего стало значительно легче. Обычно с такими командами всегда становится легче после того, как они пропускают. Я доволен тем, что мы добыли три очка и движемся дальше к своей цели.

– Динамо смогло оставить свои ворота сухими, но Оболонь имела много хороших возможностей, чтобы отличиться...

– Я люблю такие матчи, когда команда соперника играет не только на оборону, но и на атаку. Зрители приходят на стадион, чтобы увидеть игру, а не как одна из команд автобусом из одиннадцати футболистов стоит в своей штрафной площадке. Оболонь играла в тот футбол, который исповедует тренер. Повторюсь, сам футбол мне очень понравился.

В общем могу сказать, что, когда закончится война, футбол будет развиваться семимильными шагами. У нас есть много талантливой молодежи, кроме того, будут приезжать легионеры. Мы будем приглашать качественных легионеров. У них уже не будет страха играть в нашей стране, стадионы будут заполнены, зрители будут гнать свои команды вперед. Это будет совсем другой футбол, такой, как был до войны", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо благодаря разгромной победе над Оболонью (3:0) закрепилось на вершине УПЛ (63 балла).

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