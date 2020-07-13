Зрелищная ничья в пользу Ромы в видеообзоре матча Наполи – Милан

В рамках 32-го тура итальянской Серии А Наполи и Милан не выявили сильнейшего (2:2). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

На 20-й минуте счет открыли гости: Ребич элегантно забросил на дальнюю штангу, а там Тео Эрнандес эффектно пробил с лета – 0:1.

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"Партенопейцы" отыгрались еще до перерыва благодаря стандарту. После навеса Инсинье Джованни Ди Лоренцо со второй попытки таки переиграл Доннарумму в ближнем бою. А на старте второй половины Наполи уже был впереди – Кальехон прострелил с правого фланга, а Дрис Мертенс ударом в одно касание с рикошетом поразил ближний угол.

"Россонери" спаслись благодаря пенальти на Бонавентуре, который уверенно реализовал Франк Кессье. Последние минуты Милан вынужден был доигрывать в меньшинстве, но справился с задачей удержать положительный результат.

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