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Зрелищная ничья в пользу Ромы в видеообзоре матча Наполи – Милан

09:33 - Читати українською
Зрелищная ничья в пользу Ромы в видеообзоре матча Наполи – Милан
Наполи – Милан / LaPresse

В рамках 32-го тура итальянской Серии А Наполи и Милан не выявили сильнейшего (2:2). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

34’ Джованни Ди Лоренцо
60’ Дрис Мертенс
 
Тео Эрнандес 20’
Франк Кессье 73’
Алексис Салемакерс 88’
20’ Тео Эрнандес
34’ Джованни Ди Лоренцо
60’ Дрис Мертенс
73’ Франк Кессье
88’ Алексис Салемакерс

На 20-й минуте счет открыли гости: Ребич элегантно забросил на дальнюю штангу, а там Тео Эрнандес эффектно пробил с лета – 0:1.

Милан в меньшинстве удержал боевую ничью с Наполи, Парма в добавленное время спаслась от поражения Болонье

"Партенопейцы" отыгрались еще до перерыва благодаря стандарту. После навеса Инсинье Джованни Ди Лоренцо со второй попытки таки переиграл Доннарумму в ближнем бою. А на старте второй половины Наполи уже был впереди – Кальехон прострелил с правого фланга, а Дрис Мертенс ударом в одно касание с рикошетом поразил ближний угол.

"Россонери" спаслись благодаря пенальти на Бонавентуре, который уверенно реализовал Франк Кессье. Последние минуты Милан вынужден был доигрывать в меньшинстве, но справился с задачей удержать положительный результат.

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Милан в меньшинстве удержал боевую ничью с Наполи, Парма в добавленное время спаслась от поражения Болонье
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Италия Видеоновости Наполи - Милан Милан Милан Наполи Наполи
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