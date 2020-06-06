"Зреет скандал, Заря сделала не тот тест": представитель УАФ заявил, что луганчанам грозят санкции

Председатель спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов заявил, что ситуация с тестами Зари на COVID-19 будет иметь продолжение.

Напомним, за несколько часов до начала матча Заря – Колос Вячеслав Попов сообщил о нарушении луганским клубом порядке сдачи тестов на COVID-19. По его словам, Заря вместо ПЦР-тестов сдала экспресс-тесты, в результате чего луганчанам грозило даже техническое поражение. Клуб в официальном заявлении опроверг любые нарушения и подчеркнул, что действовал в соответствии со всеми рекомендациями и протоколами.

Заря – Колос: луганский клуб сделал официальное заявление о прохождении тестов на коронавирус

Впрочем, похоже, что ситуация будет иметь продолжение.

"28 мая они проходили тест на иммуноглобулин. Это тест, которым проверяют после ПЦР-тестирования. ПЦР-тестирование Заря должна была сделать перед матчем с Колосом. Зреет скандал, потому что они должны были сделать не тот тест 28 мая. Тогда они должны были сделать ПЦР-тестирование, а сделали на иммуноглобулин.

Каким должно быть наказание? Там должен делегат решить. Он связывается с руководством УАФ по решению относительно матча. А ассоциация уже принимает решение, руководствуясь государственными документами. Делегат таки разрешил проведение – значит, делегат неправильно поступает. Потому что они не ПЦР-тестирование сделали, а тестирование на иммуноглобулин. Поэтому сегодня есть возможность наградить пациентов вирусом", – цитирует Попова Tribuna.

К слову, Заря обыграла Колос на Славутич Арене и вышла на чистое второе место УПЛ.

Заря в большинстве победила Колос и вышла на чистое второе место в УПЛ