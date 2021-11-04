Сегунда, 14-й тур

Лас-Пальмас – Фуэнлабрада – 2:1

Голы: Хесе, 34, 43 (пен.) – Зозуля, 79

Удаление: Диегес, 51 (Ф)

Роман остался в запасе и наблюдал, как его команда страдает от Хесе. Экс-форвард Реала и ПСЖ оформил дубль – сначала мощно пробил под перекладину, а затем сам заработал и реализовал пенальти.

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В перерыве тренер Фуэнлабрады выпустил троих свежих игроков, среди которых был и Зозуля. План спасения испортил центрбек Диегес, получивший две желтые карточки из-за споров с арбитром. Гости могли отквитать один гол раньше, однако судьи зафиксировали офсайд у Зозули во время хитрого штрафного Ирибаса. Украинец таки забил красивым ударом через себя с нескольких метров – для первого гола за Фуэнлабраду понадобилось 13 матчей. Впрочем, это был единственный успех команды в этом поединке.

Фуэнлабрада не может выиграть 5 туров подряд и приблизилась к зоне вылета на 2 очка. Лас-Пальмас вырвался на третье место, которое гарантирует плей-офф за повышение.

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