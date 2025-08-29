Вчера, 28 августа, в Facebook экс-игрока сборной Украины Романа Зозули появилось фото с Артемом Довбиком с подписью на испанском языке "Suerte Crack", что в переводе означает "Удачи".

Этот пост вызвал немало вопросов в футбольной среде, ведь Довбик сейчас выступает в Италии за Рому, однако последние трансферные слухи связывают его с несколькими клубами, в частности с Вильяреалом из Испании. Многие восприняли это как возможный намек на возвращение форварда в испанский чемпионат.

Напомним, что Рома приобрела Довбика у Жироны в августе 2024 года за 30,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Артем забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "волков". Однако новый тренер Ромы Джан-Пьеро Гасперини пока не видит места для Довбика в основном составе команды под своим руководством.

