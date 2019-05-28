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Зозуля встретился с Хуанде Рамосом – они работали вместе в Днепре

06:30 104 Читати українською
Зозуля встретился с Хуанде Рамосом – они работали вместе в Днепре
Роман Зозуля / Ла Лига

Форвард Альбасете Роман Зозуля встретился со своим бывшим наставником в Днепре Хуанде Рамосом.

Роман Зозуля в своем Facebook опубликовал свои фото с бывшим наставником Хуанде Рамосом.

Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

"Гуляю с папой. Мистер, был рад видеть", – написал Зозуля над фотографиями.

Зозуля работал с Хуанде Рамосом в Днепре с 2011 по 2014 годы и сумел выиграть "серебро" УПЛ в сезоне 2013/14. Сейчас украинец выступает в составе испанского Альбасете и помогает команде подняться в Примеру.

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Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Днепр Днепр Хуанде Рамос Хуанде Рамос Альбасете Альбасете
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