Зозуля встретился с Хуанде Рамосом – они работали вместе в Днепре

Украина — 27 май 977
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Динамо в ЛЧ 2019/20: все потенциальные соперники в квалификации – лучший и худший варианты, русская угроза
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Фабри попрощался с игроками Карпат и покинул клуб, – ТК ФутболУкраина — 27 май 285
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Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛУкраина — 27 май 1271
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Шевченко вместо Бойко вызвал в сборную Украины голкипера Александрии ПанькиваСборная Украины — 27 май 380
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Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеруИталия — 27 май 508