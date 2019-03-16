Зозуля вместе с Альбасете экзаменирует Эстремадуру – прямая трансляция поединка

В матче 30-го тура испанской Сегунды Альбасете Романа Зозули принимает Эстремадуру. Прямая трансляция игры доступна на сайте "Футбол 24".

Украинец попал в стартовый состав хозяев на матч против одного из аутсайдеров первенства.

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Альбасете продолжает борьбу за выход в Примеру по итогам сезона. Сейчас команда Зозули идет четвертой в турнирной таблице и претендует на плей-офф. Однако, победа в отчетном матче может вернуть "Механический сыр" в борьбу за прямую путевку в Ла Лигу. Роман Зозуля в нынешнем сезоне уже провел 24 матча в Сегунде, в которых забил 7 мячей.

Альбасете – Эстремадура: прямая видеотрансляция: