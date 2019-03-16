toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЗАРЯ - ШАХТЕР УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Зозуля вместе с Альбасете экзаменирует Эстремадуру – прямая трансляция поединка

16:55 64 Читати українською
Зозуля вместе с Альбасете экзаменирует Эстремадуру – прямая трансляция поединка
Роман Зозуля / фото из соцсетей

В матче 30-го тура испанской Сегунды Альбасете Романа Зозули принимает Эстремадуру. Прямая трансляция игры доступна на сайте "Футбол 24".

Украинец попал в стартовый состав хозяев на матч против одного из аутсайдеров первенства.

Зидан и вратарский вопрос Реала: новая битва между Навасом и Куртуа как предупредительный сигнал для Лунина

Альбасете продолжает борьбу за выход в Примеру по итогам сезона. Сейчас команда Зозули идет четвертой в турнирной таблице и претендует на плей-офф. Однако, победа в отчетном матче может вернуть "Механический сыр" в борьбу за прямую путевку в Ла Лигу. Роман Зозуля в нынешнем сезоне уже провел 24 матча в Сегунде, в которых забил 7 мячей.

Альбасете – Эстремадура: прямая видеотрансляция:

Теги
Видеоновости Испания Украинцы за рубежом Сегунда Роман Зозуля Роман Зозуля Эстремадура Эстремадура Альбасете Альбасете
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Лион
18:00
Монпелье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук