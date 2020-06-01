Зозуля "вернет к жизни" Сегунду матчем со скандальным соперником – известна дата

Скандальный поединок между Райо Вальекано и Альбасете станет первым в испанской Сегунде после вынужденного перерыва.

Альбасете Зозули будет противостоять Райо Вальекано в первой игре испанской Сегунды после возобновления чемпионата, сообщает eldigitaldealbacete.

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Отмечается, что поединок 20-го тура будет доигрыватся 11 июня. Напомним, тогда встречу прервали после первого тайма из-за поведения фанатов хозяев, которые выкрикивали нацистские оскорбления в адрес украинского форварда. Интересно, что уже 14 июня Райо и Альбасете проведут свои матчи 32-го тура – против Кадиса и Альмерии соответственно.

А уже на следующий день начнутся матчи 32-го тура, в котором Овьедо Лунина встретится с Понферрадиной. 13 июня состоятся матчи еще двух команд с украинцами в составе – Луго Василия Кравца встретится с Расингом, а Алькоркон Сергея Мякушка будет противостоять Сарагосе.

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