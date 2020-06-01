toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зозуля "вернет к жизни" Сегунду матчем со скандальным соперником – известна дата

12:50 12 Читати українською
Зозуля "вернет к жизни" Сегунду матчем со скандальным соперником – известна дата
Роман Зозуля / Marca

Скандальный поединок между Райо Вальекано и Альбасете станет первым в испанской Сегунде после вынужденного перерыва.

Альбасете Зозули будет противостоять Райо Вальекано в первой игре испанской Сегунды после возобновления чемпионата, сообщает eldigitaldealbacete.

Как будут доигрывать чемпионат Испании – насыщенный календарь и матчи в полночь

Отмечается, что поединок 20-го тура будет доигрыватся 11 июня. Напомним, тогда встречу прервали после первого тайма из-за поведения фанатов хозяев, которые выкрикивали нацистские оскорбления в адрес украинского форварда. Интересно, что уже 14 июня Райо и Альбасете проведут свои матчи 32-го тура – против Кадиса и Альмерии соответственно.

А уже на следующий день начнутся матчи 32-го тура, в котором Овьедо Лунина встретится с Понферрадиной. 13 июня состоятся матчи еще двух команд с украинцами в составе – Луго Василия Кравца встретится с Расингом, а Алькоркон Сергея Мякушка будет противостоять Сарагосе.

"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але є смішний "компромат"

blog_ava
"Игроки Динамо – футболисты Первой лиги": Сабо жестко раскритиковал киевлян после Классического
08:32
415
Теги
Испания Зозуля скандал Райо Вальекано Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Райо Вальекано Райо Вальекано Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Алькоркон Алькоркон Луго Луго Роман Зозуля Роман Зозуля Сергей Мякушко Сергей Мякушко Василий Кравец Василий Кравец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
5
мин
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук