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Зозуля: Важно быть наверху таблицы, но впереди еще много игр

16:52 60 Читати українською
Зозуля: Важно быть наверху таблицы, но впереди еще много игр
Роман Зозуля / Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля считает, что его команда получила хорошее усиление.

"Рад, что мы выиграли матч против Кордобы. Важно быть наверху таблицы, но впереди еще много игр. Хотелось бы закончить сезон на такой же ноте.

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Я благодарен фанатам. Очень доволен поддержкой и спасибо за это нашим фанам. Хочется дарить этому городу и этим людям праздник.

У нас очень хороший состав, самое главное – работать, работать и работать в каждой игре. Игроки, которыми усилилось Альбасете – очень хорошие", – цитирует Зозулю официальный сайт испанского клуба.

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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