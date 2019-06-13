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Зозуля в старте Альбасете борется за место в Примере с Мальоркой – прямая трансляция поединка

21:50 325 Читати українською
Зозуля в старте Альбасете борется за место в Примере с Мальоркой – прямая трансляция поединка
Роман Зозуля / AS

В первом полуфинале плей-офф за путевку в Ла Лигу Мальорка на своем поле принимает Альбасете. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Первый поединок 1/2 финала плей-офф Сегунды Мальорка – Альбасете начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Мальорка Мальорка Сегунда Альбасете Альбасете Видеоновости
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