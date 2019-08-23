Зозуля в основе Альбасете играет против Жироны – прямая видеотрансляция матча Сегунды

Тренерский штаб испанского клуба продолжает доверять нападающему Роману Зозуле.

Украинский форвард вышел в основном составе Альбасете на матч второго тура Сегунды против Жироны.

На Василия Кравца претендуют 8 клубов Сегунды – среди них Альбасете Зозули

Стартовый матч чемпионата Зозуля также начал с первых минут и отыграл до финального свистка. Правда, команда 29-летнего форварда потерпела сокрушительное поражение 0:3 от Альмерии. На этот раз "механический сыр" будет играть против Жироны, которая в прошлом сезоне выступала в элитном дивизионе Испании.

Матч Альбасете – Жирона начнется сегодня (23 августа) в 23:00 по киевскому времени.