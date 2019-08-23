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Зозуля в основе Альбасете играет против Жироны – прямая видеотрансляция матча Сегунды

22:52 22 Читати українською
Зозуля в основе Альбасете играет против Жироны – прямая видеотрансляция матча Сегунды
Роман Зозуля / Фото пресс-службы Альбасете

Тренерский штаб испанского клуба продолжает доверять нападающему Роману Зозуле.

Украинский форвард вышел в основном составе Альбасете на матч второго тура Сегунды против Жироны.

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Стартовый матч чемпионата Зозуля также начал с первых минут и отыграл до финального свистка. Правда, команда 29-летнего форварда потерпела сокрушительное поражение 0:3 от Альмерии. На этот раз "механический сыр" будет играть против Жироны, которая в прошлом сезоне выступала в элитном дивизионе Испании.

Матч Альбасете – Жирона начнется сегодня (23 августа) в 23:00 по киевскому времени.

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Испания Видеоновости Жирона Жирона Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля
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