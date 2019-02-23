Зозуля в матче с Овьедо пытается укрепить лидерство Альбасете – прямая трансляция поединка

В матче 27 тура испанской Сегунды Альбасете Романа Зозули принимает Овьедо. Прямая трансляция игры доступна на сайте "Футбол 24".

Роман Зозуля попал в стартовый состав Альбасете на поединок 27 тура Сегунды против Овьедо.

В последних 4-х матчах Альбасете одержал 3 победы, а в прошлом туре украинец с партнерами не смогли одолеть Сарагосу (0:0). Сегодня "механический сыр" попытается вернуться на победный путь.

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Матч Альбасете – Овьедо начнется в 17:00. После 26 туров команда Романа Зозули набрала 49 очков и лидирует в чемпионате, опережая на 1 пункт Малагу Евгения Селезнева и Осасуну. Овьедо на 6-й позиции (42 очка).

Альбасете – Овьедо: прямая видеотрансляция: