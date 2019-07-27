"Зозуля стал ведущим игроком", – генеральный директор Альбасете не пожалел комплиментов украинцу

Генеральный директор Альбасете Виктор Варела прокомментировал продление контракта с Романом Зозулей.

"Он является важным игроком нашего проекта. Он стал ведущим футболистом не только для своих партнеров по команде, но и, что более важно, для болельщиков.

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Каждое лето у нас проходят переговоры, чтобы Роман увидел, что это его дом. Усилия обеих сторон, чтобы остаться вместе, стоят того", – цитирует Варелу официальный сайт Альбасете.

В прошлом сезоне Зозуля забил 11 голов и отдал 2 ассиста в Сегунде, а команда в плей-офф за право выхода в Примеру уступила Мальорке.