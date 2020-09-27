Нападающий Альбасете выполнил наибольший объем беговой работы всех футболистов, которые выходили на поле 26 сентября в матчах Сегунды.

В поединке 3-го тура Сегунды Фуэнлабрада – Альбасете Роман Зозуля набегал 10,2 км. Это самый высокий показатель среди всех исполнителей, которые сыграли в матчах субботы, сообщает официальный Twitter Альбасете.

Зозуля отметился желтой карточкой в ​​очередном слабом матче Альбасете – ноль голов за три тура и последнее место

Впрочем, это не помогло Зозуле и его команде добыть хотя бы очко – Альбасете уступил со счетом 0:1. В целом, "механический сыр" откровенно провалил старт сезона в Сегунде. Команда Зозули проиграла все 3 матча с общим счетом 0:6 и занимает последнее место в турнирной таблице.

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