Зозуля собирает 200 миллионов на "Футбольный Байрактар" – Зинченко, Ярмоленко и другие звезды уже присоединились
Роман Зозуля подтверждает статус главного волонтера среди украинских футболистов.
Фонд 32-летнего форварда "Народная Армия" объединил украинских футболистов, спортсменов и испанскую диаспору для мегазбора на проект "Футбольный Байрактар".
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В месяц необходимо собрать 5 миллионов долларов или 200 миллионов гривен. Вокруг Зозули собрались другие наши звездные футболисты. Александр Зинченко, Василий Кравец, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка снялись в видео и призвали донатить всех для совместной победы Украины.
Напомним, с лета Зозуля остается свободным агентом по завершении контракта с Фуэнлабрадой. Форвард великодушно жертвует футбольной карьерой, отдавая кучу сил и времени для поддержки Родины в войне против российского агрессора.
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