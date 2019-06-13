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Зозуля с Альбасете в первом матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу уступил Мальорке

13 июня 23:52 100 Читати українською
Зозуля с Альбасете в первом матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу уступил Мальорке
Зозуля в матче против Мальорки

Состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за выход в испанскую Ла Лигу между Альбасете и Мальоркой.

Сегунда, повышение в классе, 1/2 финала

Мальорка – Альбасете – 2:0

Гол: Суарес, 23, Родригес, 89

Бланко Лещук не помог Малаге в первом полуфинале плей-офф за путевку в Примеру против Депортиво

В первом поединке полуфинала плей-офф за выход в высший испанский дивизион Мальорка принимала Альбасете. Украинский нападающий Роман Зозуля вышел в стартовом составе команды гостей.

Хозяева владели инициативой, которая в середине первого тайма привела к голу, а в конце игры Мальорка удвоила свое преимущество. Заметим, что украинец лишь однажды нанес удар по воротам соперника, но не попал в створ. В итоге – победа Мальорки с минимальным счетом. Ответный матч состоится в воскресенье, 16 июня.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Мальорка Мальорка Сегунда Альбасете Альбасете
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