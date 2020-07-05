Зозуля с Альбасете в большинстве не смог дожать Малагу – украинец снова один из лучших

Украинец Роман Зозуля со своим Альбасете не смог обыграть Малагу в рамках 38-го тура Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Малага – Альбасете – 0:0

Удаление: Баре, 72 (М)

Для обеих команд отчетная встреча была очень важной в контексте борьбы за сохранение прописки в Сегунде. Сейчас обдва коллектива балансируют над самой зоной вылета – до опасного 19-го места лишь одно очко.

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Малага, пока команды играли в равных составах, была более острой и ближе к победе. Однако и удаление Баре в середине второго тайма не сильно помогло Альбасете. В конце концов, финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью, которой вряд ли кто-то остался доволен.

Роман Зозуля вышел на поле в стартовом составе Альбасете и провел неплохой матч. Статистический портал Sofa score поставил украинскому форварду 6.7 – одна из самых высоких оценок в команде. За 90 с лишним минут Зозуля успел дважды неточно пробить по воротам, отдать один ключевой пас и осуществить успешную попытку дриблинга. Также Роман традиционно для себя был активным в борьбе, но допустил немало брака в действиях, направленных на атаку.

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