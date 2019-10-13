Зозуля с Альбасете сконфузился дома в драме против последней команды Сегунды

Альбасете, который борется за попадание в топ-6 и право претендовать на выход в Примеру, принимал Овьедо – главного аутсайдера второго испанского дивизиона. Роман Зозуля вышел в стартовом составе. Счет и обзор матча 11-го тура Сегунды читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда 2019/20, 11-й тур

Альбасете – Реал Овьедо – 1:2

Голы: Охеда, 32 – Сангальи, 75, Борха Санчес, 89

Команда Зозули отдала инициативу с первых минут. "Короли", которые свою единственную победу одержали на выезде, пытались давить и даже владели мячом более 60% времени на старте встречи. Украинского форварда держали жестко – по два, иногда не обходилось без фолов. Первый опасный удар получился на 14-й. Зозуля стянул на себя внимание всех защитников, а Барри подобрал мяч и сразу же выстрелил. Мимо ворот. После подачи углового Роман пробивал головой не очень сильно и без проблем для голкипера.

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На 18-й судьи зафиксировали очень сомнительный офсайд у украинца, который откликнулся на заброс из глубины. Впрочем, Зозуля и так не попал в створ. На 28-й гости опасно огрызнулись. Надаль потянул обводной удар Берхона. В следующей атаке гости выиграли верховую борьбу, но не попали в цель. В свою очередь Альбасете открыл счет на 32-й. Сусаета подал с правого фланга, а Охеда замкнул с пределов вратарской. Зозуля эффектно в падении пробивал головой метров с 16-и – не попал.

Старт второго тайма отметился двумя подряд моментами Овьедо. Сантиметров не хватило, чтобы замкнуть прострел во вратарскую и реализовать попытку с пределов штрафной. Зозуля отчаянно пытался изменить ситуацию, даже заработал на себе желтую карточку за грязный подкат соперника, но брак в передачах партнеров тормозил не одну перспективную атаку. Лишь на 67-й Альбасете нанес первый удар после перерыва, тогда как у соперника уже было 5 и 2 в створ. Романа бросили в прорыв, однако удар экс-форварда Динамо и Днепра заблокировали. Сауль Берхон закрутил с углового в стойку – бывший игрок Эйбар и дубля Барселоны выделялся у гостей.

Хозяева не довели до удара несколько опасных контратак, и после одной из них Овьедо закономерно сравнял. Сангальи ворвался в штрафную Альбасете и прошил Надаля на 75-й. Зозуля в окружении 3-х защитников пробил с рикошетом в дальний угол – заработал лишь угловой. Почти сразу же Акунья воспользовался внезапным пожаром в штрафной гостей, но пробил прямо в голкипера. Дальний удар Сангальи шел в девятку, однако невероятный Надаль эффектно спас Альбасете. На 89-й не помог и он. Проход по левому флангу, пас в центр под удар, снаряд опускается под перекладину.

Зозуля был одним из лучших в борьбе и креативе большинство матча, зарабатывая оценку более 7 баллов, но под конец игры просел, как и его команда. Выиграл 7 единоборств с 12 на земле и лишь 3 верховые дуэли с 11 Один из самых активных в борьбе. Роман 4 раза пробивал по воротам, но точность не порадовала (25%). Мог сделать больше, однако игроки Овьедо четко сработали против украинца - никого не сбивали чаще (5) в этом матче. "Королевский" клуб выбирается с последнего места, заодно и покидая зону вылета. Альбасете же оседает на 9-й позиции, хотя Райо Вальекано, занимающий место в зоне плей-офф, опережает команду украинца только по дополнительным показателям.

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