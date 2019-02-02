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Зозуля с Альбасете играет против Кордобы, пытаясь прервать неудачную серию – прямая видеотрансляция матча

19:05 147 Читати українською
Зозуля с Альбасете играет против Кордобы, пытаясь прервать неудачную серию – прямая видеотрансляция матча
Роман Зозуля / Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля в составе Альбасете противостоит Кордобе в рамках 24-го тура Сегунды. Смотрите трансляцию матча на Youtube.

Альбасете борется за выход в Примеру (5 место, 39 очков), однако после Нового года еще не побеждал. Прервать 3-матчевую безвыигрышную серию команда Романа Зозули может сегодня – в противостоянии с Кордобой, которая идет в зоне вылета Сегунды. Украинский форвард традиционно выходит в старте Альбасете с первых минут. Начало игры – в 19:00 по Киеву.

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Кордоба – Альбасете: прямая трансляция

Теги
Испания Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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