Зозуля с Альбасете играет против конкурента в борьбе за выход в Примеру – прямая видеотрансляция матча

Украинский форвард Роман Зозуля в составе Альбасете противостоит Депортиво в рамках 22 тура Сегунды. Смотрите трансляцию матча на Youtube.

Альбасете борется за выход в Примеру, однако в последних турах никак не может победить. До отчетной встречи команда Зозули шла на третьем месте в турнирной таблице (39 очков), а поражение от Депортиво опустит ее ниже – в топ-3 поднимутся сами галисийцы.

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Первый тайм завершился в пользу Депортиво (1:0). Альбасете катастрофически уступает сопернику по количеству ударов (12-1), а главная атакующая сила гостей в лице Зозули чаще встречается с мячом на своей половине. Смотрите онлайн в прямом эфире, как Роман и его партнеры будут исправлять ситуацию.

Депортиво – Альбасете: прямая трансляция