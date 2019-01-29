Зозуля против арбитров – болельщики Альбасете видят судейскую предвзятость по отношению к украинцу

Зозуля против арбитров / Фото С. Ведмидь

Болельщики испанского Альбасете обвинили в предвзятом отношении арбитров Сегунды к украинскому форварду Роману Зозуле.

Испанский портал 5MaselDescuento запустил в сети опрос среди болельщиков Альбасете, относительно судейства в Сегунде. В частности, поднимался вопрос об отношении арбитров к Роману Зозуле.

Агент Зозули сообщил, что нападающий имеет шанс остаться в Альбасете еще на один сезон

Среди 300 респондентов – 80% согласились с тем, что украинский форвард испанского клуба страдает от предвзятого отношения рефери.

Стоит отметить, за 20 матчей текущего сезона второго дивизиона Испании судьи показали Зозули 5 желтых и 2 красных карточки.

"Зозуля стоит миллионы" и ведет в историю: испанские СМИ о голе украинца в Альбасете и новые 3 вопроса к судейству