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Зозуля пропустит матч с главной сенсацией Испании

18:11 100 Читати українською
Зозуля пропустит матч с главной сенсацией Испании
Зозуля получил дисквалификацию

Нападающий Альбасете Роман Зозуля дисквалифицирован на 28-й тур Сегунды.

Украинский форвард получил пятое предупреждение в матче против Понферрадина и будет вынужден пропустить один поединок первенства.

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Следующим соперником Альбесете станет главная сенсация Кубка Испании Мирандес, который создал маленькое чудо, пробившись в полуфинал.

В турнирной таблице Сегунды Мирандес находится на 10-м месте (36 очков). От зоны плей-офф клуб из Миранда-де-Эбро отделяет лишь 4 пункта. А вот Альбасете после ничьей с Понферрадиной остался в зоне вылета – 19 место и 29 зачетных баллов.

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Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Мирандес Мирандес
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