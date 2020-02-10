Зозуля пропустит матч с главной сенсацией Испании

Нападающий Альбасете Роман Зозуля дисквалифицирован на 28-й тур Сегунды.

Украинский форвард получил пятое предупреждение в матче против Понферрадина и будет вынужден пропустить один поединок первенства.

Альбасете – Понферрадина: Зозуля "депрессирует", новый тренер не лечит, а сенсационный Фонсека безжалостно наказывает

Следующим соперником Альбесете станет главная сенсация Кубка Испании Мирандес, который создал маленькое чудо, пробившись в полуфинал.

В турнирной таблице Сегунды Мирандес находится на 10-м месте (36 очков). От зоны плей-офф клуб из Миранда-де-Эбро отделяет лишь 4 пункта. А вот Альбасете после ничьей с Понферрадиной остался в зоне вылета – 19 место и 29 зачетных баллов.

Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива Іспанії