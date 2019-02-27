toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зозуля пропустит матч против Кадиса – апелляция Альбасете отклонена

17:50 36 Читати українською
Зозуля пропустит матч против Кадиса – апелляция Альбасете отклонена
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля все таки не поможет своей команде в матче 28-го тура Сегунды против Кадиса.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) отклонила апелляцию Альбасете относительно отмены дисквалификации Романа Зозули на матч против Кадиса, сообщает eldigitaldealbacete.

Альбасете не смог одолеть Овьедо – Зозуля потерял гол и получил спорную дисквалификацию на глазах VIP-гостя

В последнем поединке Сегунды против Овьедо (0:0) украинец получил желтую карточку, которая стала для него пятой. По регламенту турнира Роман вынужден пропустить следующий матч. Альбасете подал апелляцию, поскольку решение арбитра вызывает сомнения.

В клубе 29-летнего форварда размышляют над очередным обжалованием решения RFEF.

После 27-ми туров Сегунды Альбасете лишь на одно очко отстает от лидера турнирной таблицы Осасуны. Поэтому матч против Кадиса имеет важнейший характер и клуб не хочет отказываться от помощи украинского нападающего.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ

Теги
Украинцы за рубежом Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Кадис Кадис Сегунда Альбасете Альбасете
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
28
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук