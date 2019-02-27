Зозуля пропустит матч против Кадиса – апелляция Альбасете отклонена

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля все таки не поможет своей команде в матче 28-го тура Сегунды против Кадиса.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) отклонила апелляцию Альбасете относительно отмены дисквалификации Романа Зозули на матч против Кадиса, сообщает eldigitaldealbacete.

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В последнем поединке Сегунды против Овьедо (0:0) украинец получил желтую карточку, которая стала для него пятой. По регламенту турнира Роман вынужден пропустить следующий матч. Альбасете подал апелляцию, поскольку решение арбитра вызывает сомнения.

В клубе 29-летнего форварда размышляют над очередным обжалованием решения RFEF.

После 27-ми туров Сегунды Альбасете лишь на одно очко отстает от лидера турнирной таблицы Осасуны. Поэтому матч против Кадиса имеет важнейший характер и клуб не хочет отказываться от помощи украинского нападающего.

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