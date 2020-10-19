Наставник Альбасете Лопес Гарай рассказал, что Роман Зозуля не должен был бить пенальти в матче против Сабаделя.

"Зозуля не был в списке исполнителей пенальти, но он имел уверенность в свои силах. Я очень рад за него, хотя и не назначал для пробивания одиннадцатиметрового.

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В следующий раз ему нужно хорошо пересмотреть список пенальтистов, потому что на матч против Сабаделя (3:0) его имени там не было. В конце концов, это все только шутки, мы выиграли", – приводит слова Гарая Еl digital de Аlbacete.

Заметим, что затея украинца завершилась удачно, и пенальти он реализовал. Альбасете одержал первую победу после назначения Гарая, который заменил на тренерском мостике Лукаса Алькараса.

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