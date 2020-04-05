Зозуля присоединился к борьбе с коронавирусом в Испании – Иньеста старается не отставать от украинца

Нападающий Альбасете Роман Зозуля в очередной раз продемонстрировал свою человечность.

Украинец пожертвовал 20 коек для отделения интенсивной терапии больницы Университета Альбасете, информирует Cuatro.

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Новое оборудование специально предназначенное для помощи критически больным людям, количество которых ежедневно увеличивается из-за эпидемии коронавируса. Зозуля стал не единственным героем Альбасете. Бывший хавбек Барселоны Андрес Иньеста, который родился именно в этом регионе, также подарил больнице 20 коек и другие жизненно необходимые средства для борьбы с болезнью.

Напомним, Испания по количеству инфицированных является второй страной Европы после Италии. В королевстве зафиксировано около 120 тысяч случаев заражения.

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