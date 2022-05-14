Сегунда, 40-й тур

Луго – Фуэнлабрада – 1:3

Голы: Сене, 39 – Леон, 5 (пен.), Канте, 59, Зозуля, 90

Роман Зозуля снова начинал поединок в запасе и появился на футбольном поле на 81-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды.

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Но украинскому форварду хватило нескольких минут, чтобы забить третий мяч во встрече, который также стал для него третьим в сезоне. В последний раз Роман забивал еще 4 декабря прошлого года в ворота Альмерии. Финальный свисток зафиксировал победу Фуэнлабрады над Луго, за который 70 минут отыграл Орест Лебеденко.

Кроме трех голов в 36 матчах, Зозуля еще трижды отдал результативные передачи на партнеров. Его контракт рассчитан до следующего лета. "Фуэнла" же сезон 2022/23 проведет в третьем по силе дивизионе Испании.

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