Зозуля предложил радикальный законопроект в Верховную Раду

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит и предложил законопроект в Верховную Раду по публичных людей, которые едут зарабатывать в страну-агрессора.

"Ракицкий знал, на что он идет. Он понимал, что этим поступком закрывает себе дорогу в сборную. Хотя я еще думал, что Шевченко может его вызвать. Он топ-защитник.

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Если бы у нас в Верховной Раде сделали такой законопроект – публичная личность едет на заработки в страну, с которой мы воюем, тогда потом 5 лет не может возвращаться на родину.

Усик – Гассиев в Москве? Тут другая ситуация, он едет на один день, на бой и возвращается. Много поправок в законе можно сделать. Если бы Усик не поехал туда, он бы не завоевал все эти пояса, не стал бы абсолютным чемпионом мира.

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Я не говорю, что Ярик плохой, я с ним хорошо общался, дружил. Он сделал свой выбор. Мы постоянно ищем какую-то зраду, я уже устал от этого", – сказал Зозуля программе Бомбардир.