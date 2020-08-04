Зозуля поужинал в компании экс-тренера Днепра – агент украинца опубликовал фото легенд УПЛ из Испании

После завершения сезона второго дивизиона Испании украинский легионер может позволить себе встречи со старыми друзьями.

Владимир Кузьменко, агент Романа Зозули, поделился фотографиями из совместного ужина вместе со своим клиентом и испанским тренером Хуанде Рамосом.

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"С большими профессионалами Хуанде Рамосом и Романом Зозулей, наслаждаюсь хорошей компанией и очень хорошими людьми", – подписал фото Кузьменко.

Напомним, Зозуля выступал под руководством Рамоса в 2011-2014 годах. В прошлом сезоне Сегунды 30-летний украинец помог Альбасете сохранить прописку во втором по силе дивизионе Испании, отметившись 4-мя голами и двумя ассистами.

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