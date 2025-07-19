Зозуля опубликовал фотографию в своем Instagram, на которой он стоит вблизи легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне.Сегодня, 19 июля, на этой арене состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Милевский дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, напомнив, что он диванный эксперт по боксу

"13 лет назад я впервые вышел на этот стадион в футболке национальной сборной. Мой дебют в официальном матче... Помню, как дрожали ноги перед игрой – я был совсем юным. Все казалось большим, важным и немного нереальным.

Сегодня я снова здесь. Но уже не как игрок, а как болельщик. Проходят годы, меняются роли, но ощущения – те же. Хочу пожелать успеха своему другу – Александру Усику. Саша, мы с тобой! Верим в тебя!" – написал Зозуля в своей соцсети.

Добавим, что Роман Зозуля играл на Уэмбли 12 сентября 2012 года в матче Украины против Англии. Всего экс-нападающий провел 33 матча в составе "сине-желтых" и забил 4 гола.

Усик против Дюбуа: онлайн-трансляция боя-реванша: онлайн-трансляция боя-реванша