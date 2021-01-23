Сегунда, 22-й тур

Альбасете – Сарагоса – 1:0

Гол: Фостер, 26 (пен.)

Удаление: Арройо, 82 (А)

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Альбасете находится на дне турнирной таблицы, поэтому команде отчаянно нужно хвататься за очки. Такое настроение позволило хозяевам открыть счет уже в первом тайме. После перерыва Сарагоса перехватила инициативу, но игроки Альбасете не упустили победу.

Украинский форвард хозяев Роман Зозуля провел на поле весь поединок и получил среднюю оценку от портала SofaScore.

Несмотря на победу, Альбасете остается на последней строчке турнирной таблицы Сегунды. У Сарагосы только на 2 очка больше, но команда расположилась на 17-м месте.

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