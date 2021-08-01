Опытный 34-летний испанец добрался Фуэнлабраде бесплатно. Контракт с Педро Леоном рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

Зозуля официально нашел новый клуб

Последние 5 лет Педро Леон выступал за Эйбар, который по итогам сезона 2020/21 вылетел из Примеры. Также поиграл за мадридский Реал (14 матчей, 2 гола, 1 ассист и выигранный Кубок Испании), Хетафе, Вальядолид и Леванте.

Напомним, 31 июля игроком Фуэнлабрады стал Роман Зозуля. Прошлый сезон команда из пригорода Мадрида завершила на 11-й позиции Сегунды. Новый чемпионат в дивизионе начнется 15 августа.

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