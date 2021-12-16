Клуб быстро нашел замену Хосе Луису Ольтре, отправленному в отставку. Контракт с Серхио Пеллисером рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт Фуэнлабрады.

Зозуля остался без тренера – Фуэнлабрада уволила рекордсмена после победы в матче Кубка Испании

Новый тренер призван вывести команду Романа Зозули из кризиса. Фуэнлабрада не выигрывает в 11 матчах чемпионата подряд и занимает 19 место Сегунды, находясь в зоне вылета. Дебютный матч с новым наставником команда сыграет 19 декабря против Овьедо.

Самым известным клубом, в котором работал 48-летний Пеллисер, является Малага. Он возглавлял "анчоусов" с января 2020-го по июнь 2021-го.