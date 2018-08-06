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Зозуля получил 10-й номер в Альбасете

11:25 49 Читати українською
Зозуля получил 10-й номер в Альбасете
Роман Зозуля (слева) / Фото из соцсетей

Украинский форвард Роман Зозуля будет выступать в Альбасете под номером "10".

Альбасете на своем официальном сайте сообщил, что украинец Роман Зозуля в сезоне 2018/2019 будет выступать под номером "10".

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Нападающий присоединился к испанскому клубу летом прошлого года. В 30 матчах он забил 9 голов, а клуб по итогам сезона 2017/2018 занял 17 строчку в турнирной таблице испанской Сегунды.

Напомним, недавно Зозуля продлил контракт с клубом до 2019 года.

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете
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