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Зозуля: Партнеры смеются надо мной, когда говорю по-испански

19:13 132 Читати українською
Зозуля: Партнеры смеются надо мной, когда говорю по-испански
Роман Зозуля / Ла Лига

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокомментировал свои успехи в изучении испанского языка.

"Понимаю партнеров, могу разговаривать так, что они смеются надо мной. Знаете, как хорваты или сербы приезжают к нам и говорят, например: "Я иду улица".

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Они смеются, но понимают. У нас вся семья учит язык. Во вторник, среду и четверг у нас час занятия.

Я здесь второй год. С прошлого сезона осталось несколько человек, поэтому можно сказать, что немножко ветеран. Поэтому могу и подсказать, и накричать, ведь много молодых ребят, а мне уже 29 лет", – сказал Зозуля в программе Цыганык LIVE.

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Теги
Игорь Цыганык Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Украинцы за рубежом Испания
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