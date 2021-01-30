Зозуля отметился фирменным голом в ворота Овьедо и вывел Альбасете из зоны вылета – первый гол украинца за три месяца
Овьедо принимал Альбасете в рамках 23-го тура Сегунды. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Сегунда, 23-й тур
Овьедо – Альбасете – 0:1
Гол: Зозуля, 58
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Хозяева пытались владеть преимуществом на протяжении всего поединка, но фортуна сегодня была на стороне Альбасете, а героем матча стал украинский форвард.
Во втором тайме после подачи гостей с углового Роман Зозуля переиграл соперников в воздухе и в своем стиле головой перевел мяч в дальний угол. Этот гол очень важен для украинца, ведь последний раз Роман забивал еще в октябре.
Победа позволила Альбасете покинуть зону вылета и закрепиться на 17-й строчке, Овьедо – 12-й.
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