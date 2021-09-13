Сегунда, 5-й тур

Фуэнлабрада – Сарагоса – 1:1

Голы: Андерсон, 25 – Вада, 72 (пен.)

Удаление: Лопес, 64 (С)

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Игроки Фуэнлабрады в родных стенах открыли счет в поединке. Стоит отметить, что украинский форвард хозяев Роман Зозуля помог результативным пасом при взятии ворот.

С 64-й минуты Фуенлабрада играла в большинстве и, казалось, что победа уже не ускользнет. Однако арбитр назначил пенальти в пользу гостей, который был успешно реализован.

Финальный свисток зафиксировал ничью. После 5-ти туров Фуенлабрада расположилась на 12-й строчке, Сарагоса – 17-я.

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