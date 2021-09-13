Зозуля отметился ассистом за Фуэнлабраду, но команда украинца не смогла удержать победу
Фуенлабрада принимала Сарагосу в рамках 5-го тура Сегунды. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Сегунда, 5-й тур
Фуэнлабрада – Сарагоса – 1:1
Голы: Андерсон, 25 – Вада, 72 (пен.)
Удаление: Лопес, 64 (С)
Яремчук запугивает Динамо очередным голом – Бенфика провела феерическую репетицию перед Лигой чемпионов
Игроки Фуэнлабрады в родных стенах открыли счет в поединке. Стоит отметить, что украинский форвард хозяев Роман Зозуля помог результативным пасом при взятии ворот.
С 64-й минуты Фуенлабрада играла в большинстве и, казалось, что победа уже не ускользнет. Однако арбитр назначил пенальти в пользу гостей, который был успешно реализован.
Финальный свисток зафиксировал ничью. После 5-ти туров Фуенлабрада расположилась на 12-й строчке, Сарагоса – 17-я.
Фиорентина победила Аталанту в матче с тремя пенальти – Малиновский круто вышел на замену, конкуренты провалились